Nello short track, la squadra italiana conquista il bronzo nella staffetta maschile, mentre Fontana si ferma senza raggiungere il podio. Nel frattempo, una concorrente polacca, Sellier, viene ferita da una lama durante una gara e viene trasportata via in barella. La competizione si infiamma con momenti di grande suspense, mentre le atlete si preparano alle prossime sfide e alle possibili medaglie. La scena si sposta ora alle gare di domani.

Queste le gare in programma oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina È andata come doveva andare: la finale di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà tra Stati Uniti e Canada. Grande classico. Appuntamento domenica 22 febbraio, ore 14.10, Arena Santa Giulia di Milano: 18mila spettatori attesi. Gli Usa hanno raggiunto la finale battendo la Slovacchia 6-2 in semifinale: gol di Dylan Larkin, Tage Thompson (doppietta), Jack Hughes (pure lui due) e Jack Eichel; il Canada ha superato la Finlandia 3-2 con il gol decisivo di Nathan MacKinnon in powerplay.L'ultima finale olimpica maschile tra i due giganti risale al 2010, mentre la nazionale femminile Usa di hockey è appena fresca d'oro: 2-1, sempre contro il Canada.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

“Tagliata da lama sul volto”. Paura nello short track per la polacca SellierKamila Sellier è rimasta ferita dopo una caduta violenta nello short track, causata da un contatto tra le atlete.

Olimpiadi, strepitoso bronzo nella staffetta maschile dello short track. Niente da fare per Fontana e Sighel che mancano il podioGli atleti italiani Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser hanno ottenuto un bronzo storico nella staffetta maschile dello short track ai Giochi.

