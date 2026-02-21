Short track bronzo per staffetta uomini Fontana niente podio | Polacca Sellier ferita da una lama | Le possibili medaglie
Nello short track, la squadra italiana conquista il bronzo nella staffetta maschile, mentre Fontana si ferma senza raggiungere il podio. Nel frattempo, una concorrente polacca, Sellier, viene ferita da una lama durante una gara e viene trasportata via in barella. La competizione si infiamma con momenti di grande suspense, mentre le atlete si preparano alle prossime sfide e alle possibili medaglie. La scena si sposta ora alle gare di domani.
Queste le gare in programma oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina È andata come doveva andare: la finale di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà tra Stati Uniti e Canada. Grande classico. Appuntamento domenica 22 febbraio, ore 14.10, Arena Santa Giulia di Milano: 18mila spettatori attesi. Gli Usa hanno raggiunto la finale battendo la Slovacchia 6-2 in semifinale: gol di Dylan Larkin, Tage Thompson (doppietta), Jack Hughes (pure lui due) e Jack Eichel; il Canada ha superato la Finlandia 3-2 con il gol decisivo di Nathan MacKinnon in powerplay.L'ultima finale olimpica maschile tra i due giganti risale al 2010, mentre la nazionale femminile Usa di hockey è appena fresca d'oro: 2-1, sempre contro il Canada.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
“Tagliata da lama sul volto”. Paura nello short track per la polacca SellierKamila Sellier è rimasta ferita dopo una caduta violenta nello short track, causata da un contatto tra le atlete.
Olimpiadi, strepitoso bronzo nella staffetta maschile dello short track. Niente da fare per Fontana e Sighel che mancano il podioGli atleti italiani Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser hanno ottenuto un bronzo storico nella staffetta maschile dello short track ai Giochi.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Short track: l'Italia vince il bronzo nella staffetta maschile alle Olimpiadi • Risultati Milano Cortina 2026 oggi; Short track, bronzo per la staffetta uomini nei 5000. Arianna Fontana quinta nei 1500; Medaglie azzurre. Short track, la staffetta maschile è di bronzo; Short Track, Milano Cortina 2026: l’Italia conquista il bronzo nella staffetta maschile - FISG.
Olimpiadi: short track, Italia bronzo nella staffetta maschile. Niente podio per Arianna FontanaNiente medaglia per Arianna Fontana nei 1500 metri. La regina dello short track ai Giochi di Milano Cortina chiude al quinto posto l’ultima gara del programma, davanti all’altra azzurra Arianna Sighel ... ilsole24ore.com
Short Track, Italia di bronzo nella staffetta maschile: festeggia (finalmente) Pietro SighelE questa volta Pietro Sighel non finisce in lacrime. La staffetta maschile di short track – composta anche da Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser – vince il ... ilmessaggero.it
Oimpiadi, la pattinatrice polacca Sellier ferita al volto dalla lama di un'avversaria x.com
Nel quarto di finale di Fontana cadono in tre: l’azzurra, la polacca Sellier e la statunitense Santos-Griswold. Gara interrotta, Arianna dolorante a un braccio e a un gluteo. Peggio è andata a Sellier, colpita dalla lama della statunitense - facebook.com facebook