Olimpiadi strepitoso bronzo nella staffetta maschile dello short track Niente da fare per Fontana e Sighel che mancano il podio

Gli atleti italiani Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser hanno ottenuto un bronzo storico nella staffetta maschile dello short track ai Giochi. La gara è stata molto serrata, con i nostri che hanno combattuto fino all’ultimo giro contro le squadre favorita di Olanda e Corea. Fontana e Sighel, invece, non sono riusciti a salire sul podio nelle rispettive gare individuali. La medaglia di bronzo rappresenta una grande soddisfazione per la squadra azzurra.

Finale molto combattuta della staffetta maschile 5000 metri dello short track. Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser conquistano un ottimo terzo posto alle spalle di Olanda e Corea. Niente da fare per Arianna Fontana e Arianna Sighel che nella finale dei 1500 dello short track chiudono rispettivamente al quinto e al sesto posto. Fontana si era ripresa dopo la paura per una maxi-caduta a tre nei quarti. Niente podio per Lollobrigida e Giacomel. In generale giornata meno brillante per gli azzurri alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La regina del ghiaccio Francesca Lollobrigida non riesce nel tris dopo gli spettacolari ori nei 3000 e 5000 metri, chiudendo al tredicesimo posto nei 1500 metri.