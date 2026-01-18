LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | Fontana d’oro nei 1500 metri! Bronzo per Sighel

Segui la diretta degli Europei 2026 di short track, con aggiornamenti sui risultati e le principali gare. Ricordiamo le imprese di atleti come Arianna Fontana e Sighel, protagonisti delle competizioni. Restate con noi per rimanere informati sugli sviluppi di questa importante manifestazione sportiva europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04 Diciottesimo oro europeo per una leggenda vivente! Arianna Fontana si riconferma al top dello short track europeo, con l’obiettivo Olimpiadi dove si metterà in cerca di una nuova medaglia olimpica. 15.03 CONFERMATA LA VITTORIA DI ARIANNA! Deltrap è seconda davanti ad una bravissima Sighel che ottiene il bronzo! 15.01 Peccato per Sighel che all’ultima curva ha rischiato di inciampare, perdendo la seconda posizione ma conquistando comunque la terza. C’è comunque una revisione per delle eventuali irregolarità. 15.00 ORO FONTANA! VINCE ARIANNA! La leggenda dello short track italiano continua a confermarsi portando all’Italia il primo oro della spedizione olandese! 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

«La sua condizione appare in netta crescita. E sulla sua esperienza, naturalmente, non si discute. » A Tilburg, la staffetta femminile italiana di short track si è dovuta accontentare dell’argento, battuta solo dall’Olanda in casa loro. In pista c’erano Betti, Valcepin - facebook.com facebook

CHE SQUADRAAAAAAAA Gli Europei di short track iniziano con tre medaglie per l’ #ItaliaTeam a Tilburg! staffetta femminile Thomas Nadalini, 1500 metri maschili Elisa Confortola, 1000 metri femminili Un sabato speciale nei Paesi Bassiiiiiiiiiiiiiii x.com