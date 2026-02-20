Olimpiadi strepitoso bronzo nella staffetta maschile dello short track Ora occhi puntati su Fontana e Sighel in finale nei 1500

Durante la finale dei 5000 metri staffetta maschile di short track, la squadra italiana ha ottenuto un bronzo sorprendente. Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser hanno lottato fino all'ultimo giro, arrivando terzi dietro Olanda e Corea. La gara, molto serrata, ha visto gli atleti italiani superare avversari forti e dimostrare grande determinazione. Ora l’attenzione si sposta su Fontana e Sighel, in finale nei 1500 metri.

Finale molto combattuta della staffetta maschile 5000 metri dello short track. Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser conquistano un ottimo terzo posto alle spalle di Olanda e Corea. Ora occhi puntati su Arianna Fontana e Arianna Sighel in finale nei 1500 dello short track. Fontana si è ripresa dopo la paura per una maxi-caduta a tre nei quarti. Niente podio per Lollobrigida e Giacomel. In generale giornata meno brillante per gli azzurri alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La regina del ghiaccio Francesca Lollobrigida non riesce nel tris dopo gli spettacolari ori nei 3000 e 5000 metri, chiudendo al tredicesimo posto nei 1500 metri.🔗 Leggi su Open.online LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fontana in finale nei 1000! Staffetta maschile in finale, Sighel avanza col brividoValentina Fontana si guadagna un posto in finale nei 1000 metri di short track ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, dopo aver ottenuto il miglior tempo nella semifinale. LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fontana giù dal podio nei 1000! Staffetta maschile in finale, Sighel avanza col brividoA Milano, durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Fontana si è fermato al di sotto delle aspettative nei 1000 metri di short track, scivolando fuori dal podio a causa di una brutta caduta. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: nel curling l'Italia è di bronzo; LIVE Olimpiadi Milano Cortina 10 febbraio 2026 diretta Italia-Germania, bronzo curling doppio misto e oro short track; Perché Della Mea non ha vinto la medaglia di bronzo nonostante il 3º tempo in Gigante alle Olimpiadi; L'ennesima impresa di Michela Moioli: è di bronzo nello snowboard cross un giorno dopo la caduta. Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 26Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Perché Della Mea non ha vinto la medaglia di bronzo nonostante il 3º tempo in Gigante alle OlimpiadiDella Mea è arrivata a cinque centesimi dal podio nel gigante alle Olimpiadi Invernali nonostante il terzo miglior tempo della gara: due argenti a pari ... fanpage.it Cosa stiamo vedendo! Lorenzo Sommariva e Michela Moioli vincono uno strepitoso argento nello snowboard cross. Sono 21 le medaglie italiane in queste Olimpiadi invernali: superato il record di Lillehammer! - facebook.com facebook Dal ritiro a 16 anni allo stretto legame con l'Italia, fino al ritorno ad alti livelli #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com