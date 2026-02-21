Sette anni di Calle | la Fumettoteca vola oltre i 57mila volumi e apre le porte alla città
Con l'inaugurazione della Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle', sette anni fa nel febbraio 2019, si apriva a Forlì un capitolo nuovo per la cultura della Nona Arte italiana. Non fu solo il taglio di un nastro, ma l'inizio di una sfida socio-culturale. Oggi, con un patrimonio che supera i 57mila documenti fumettotecari e la nascita della prestigiosa ed esclusiva sezione Caterina Sforza, la struttura festeggia il suo settimo anniversario non come un punto d'arrivo, ma come una rampa di lancio verso nuove frontiere globali. L'anniversario rappresenta l'occasione per riflettere sul valore del 'dono' e della 'condivisione', pilastri su cui si fonda l'associazione culturale di volontariato e l'intera attività della Fumettoteca. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Superata quota 57mila donazioni: la fumettoteca nazionale cresce grazie alla generositàLa Fumettoteca nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub di Forlì ha raggiunto oltre 57.
