Superata quota 57mila donazioni | la fumettoteca nazionale cresce grazie alla generosità
La Fumettoteca nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub di Forlì ha raggiunto oltre 57.000 donazioni, confermando il continuo supporto della comunità. In gennaio 2026, l’istituzione aggiorna i propri dati patrimoniali, evidenziando la crescita e l’importanza del contributo degli utenti. Questa tendenza testimonia l’interesse crescente verso la cultura del fumetto e l’impegno condiviso nel preservare e promuovere il patrimonio culturale italiano.
Gennaio 2026, la Fumettoteca nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub, realtà culturale forlivese, aggiorna i dati sul proprio patrimonio. Con l’inizio del 2026, la struttura di Via Curiel, 51 a Forlì traccia un bilancio di quella che è diventata una vera e propria missione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
