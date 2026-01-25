Sua figlia ha dei debiti serve denaro urgente ma l' anziana intuisce la truffa e chiama i carabinieri

Un'anziana donna di Formia ha evitato una truffa grazie all'intuizione. Dopo aver ricevuto una telefonata in cui si le comunicava che sua figlia aveva dei debiti e richiedeva denaro urgente, ha sospettato e ha chiamato i carabinieri. Gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato i presunti truffatori, fermando così un tentativo di raggiro ai danni di una persona anziana.

Sono stati arrestati proprio mentre consumavano una truffa ai danni di un'anziana donna di Formia. La vittima aveva ricevuto poco prima una telefonata in cui una voce sconosciuta le diceva che sua figlia aveva dei debiti e c'era necessità di consegnare immediatamente una somma di denaro o, in.🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: "L'auto di sua figlia usata per la rapina all'Esp": così finto carabiniere truffa e deruba anziana Leggi anche: "L'auto di sua figlia usata per la rapina all'Esp": così finto carabiniere truffa e deruba anziana La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Alessandra Martines: All'età di 21 anni a mia figlia era stato diagnosticato il cancro; Bergamo, dona 2 organi a figlia: è il primo trapianto combinato da vivente in Italia; Edoardo Leo recita con la figlia nel nuovo thriller di Netflix; Sua figlia ha provocato un grave incidente ed è stata arrestata: coppia di anziani non cade nella truffa. Ricky Tognazzi, chi è la figlia Sarah/ L’attore a cuore aperto: Mi chiedo se sono stato all’altezza…Ricky Tognazzi a cuore aperto sul rapporto con la figlia Sarah: Non so se sono stato un buon padre, mi chiedo spesso se io... ... ilsussidiario.net Robbie Williams e il messaggio che la figlia Teddy, 13 anni, gli ha mandato: «Ha una voglia disperata di diventare famosa. Le ho risposto: Amore, sei una nepo baby. Andrà ...Ospite della BBC Radio, la popstar britannica ha raccontato che la figlia Teddy sogna di diventare una cantante ... vanityfair.it Suzanne Turner aveva solo otto anni quando i debiti della sua famiglia di mezzadri divennero talmente schiaccianti che suo padre non ebbe scelta: cedette sua figlia a una fabbrica di cotone in cambio della cancellazione del debito. Suzanne divenne una lav - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.