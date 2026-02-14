Acquista macchinari agricoli ma il bonifico è un raggiro | imprenditore di Mariano Comense perde novemila euro

Un imprenditore di Mariano Comense ha perso quasi novemila euro dopo aver acquistato macchinari agricoli online, credendo di fare un semplice pagamento, ma si è trovato vittima di un raggiro durante la procedura di pagamento. La vittima, un uomo di 53 anni, aveva scelto di comprare attrezzature di giardinaggio da un venditore sconosciuto, convinto di ricevere i prodotti nel giro di pochi giorni. Invece, ha scoperto che il bonifico effettuato era stato usato due volte, lasciandolo senza i macchinari e con un danno economico.

Mariano Comense (Como), 14 febbraio 2026 – Quasi novemila euro di macchinari di giardinaggio, acquistati da un piccolo imprenditore di 53 anni di Mariano Comense, che si è trovato a doverli pagare due volte a causa di un raggiro di cui è stato vittima durante le operazioni di emissione della fattura. Le indagini condotte dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, hanno portato ora a individuare il beneficiario del secondo e truffaldino bonifico autorizzato dall’acquirente: un napoletano di 25 anni, con precedenti penali, denunciato per truffa aggravata e riciclaggio. L’acquisto sul Web . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Acquista macchinari agricoli ma il bonifico è un raggiro: imprenditore di Mariano Comense perde novemila euro Sventato in banca un tentativo di raggiro: bloccato un bonifico da 19mila euro Questa mattina una truffa è stata evitata in banca. "Papà, puoi farmi un bonifico di 650 euro?": nuovo raggiro via whatsapp ai danni di un anziano Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Beni strumentali - Nuova Sabatini; Il diciannovenne content creator romano che racconta sui social il mondo dell’agricoltura (macchinari inclusi); A Fieragricola i buyer dall’Africa alla ricerca di soluzioni per un’agricoltura più produttiva; Iperammortamento 5.0: incentivi cumulabili, rifinanziamento zona Zes e agevolazioni per l'agricoltura. Ma sulle start-up... Con Innova Finance. Macchine agricole: mercato Italia in ripresa, ma frenano le esportazioniIl mercato nazionale torna in positivo dopo una fase congiunturale difficile, spinto soprattutto dagli incentivi pubblici che dovrebbero influire positivamente ... pneusnews.it L’agricoltura 4.0 avanza (contro il climate change) ma è ancora per pochi. Business a 2,5 miliardiIl cambiamento climatico e i danni legati agli eventi atmosferici si sono rivelati più forti dell’inflazione e nel corso del 2023 hanno stimolato gli investimenti in nuove tecnologie per l’agrifood. ilsole24ore.com Sei di Mariano Comense se facebook