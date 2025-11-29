Serie C | Gubbio-Livorno 0-0 Venturato | Punto importante per la classifica Positivo il primo tempo meno la ripresa

29 nov 2025

Il Livorno, sul campo del Gubbio, raccoglie il terzo risultato utile consecutivo. Allo stadio Barbetti, nella gara valida per la 16esima giornata del girone B di serie C, amaranto e rossoblù non si sono fatti male, con la sfida terminata a reti bianche. Per gli uomini di Venturato positivo il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

