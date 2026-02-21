Serie C | Boom stipendi oltre i 200M€ Catania Benevento

La Serie C ha registrato un aumento degli stipendi, superando i 200 milioni di euro in totale. Catania e Benevento sono tra le squadre che hanno investito di più, portando a nuove spese per i contratti dei giocatori. Le società puntano su operazioni di mercato importanti, con ingaggi che si avvicinano ai livelli delle categorie superiori. Questa crescita ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, che monitorano attentamente le strategie finanziarie del campionato. La stagione si apre con una nuova attenzione sul fronte economico.

Serie C: La Finanza del Campo, Tra Investimenti Record e Virtuosismi di Bilancio. La Serie C del calcio italiano si presenta come un panorama finanziario complesso e variegato, con un monte ingaggi complessivo che ha superato i 200 milioni di euro. Un dato significativo che sottolinea l’importanza crescente di questo campionato come trampolino di lancio per talenti e come vetrina per società ambiziose. L’analisi dei dati, relativi alla chiusura della finestra invernale del mercato 2026, rivela una netta disparità tra le diverse realtà, con alcune società che puntano su investimenti importanti e altre che adottano strategie più contenute.🔗 Leggi su Ameve.eu Serie C: Catania rallenta, Crotone cade. Benevento in bilico, playoff più combattuti che mai.Il Catania ha rallentato le sue prestazioni, lasciando punti importanti nel pareggio contro il Siracusa, mentre il Crotone è stato sconfitto pesantemente dal Picerno, subendo una battuta d’arresto che complica la corsa ai playoff. Serie C, fuga Benevento! Manita al Trapani, il Catania pareggia in casa e si allontana. Salernitana okIl Benevento vola in Serie C, battendo 5-0 il Trapani e rafforzando la sua posizione in testa alla classifica. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Quanto guadagna un giocatore di Serie C? Gli stipendi della Lega ProDai giovani talenti ai giocatori più esperti, ecco gli stipendi della Serie C e come i calciatori gestiscono la carriera professionistica. msn.com Una rom-com e una serie mistery thriller. Aspettando Heated Rivalry 2, Connor Storrie e Hudson Williams iniziano a raccogliere i frutti del boom della serie queer canadese - facebook.com facebook