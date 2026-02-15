Serie C | Catania rallenta Crotone cade Benevento in bilico playoff più combattuti che mai

Il Catania ha rallentato le sue prestazioni, lasciando punti importanti nel pareggio contro il Siracusa, mentre il Crotone è stato sconfitto pesantemente dal Picerno, subendo una battuta d’arresto che complica la corsa ai playoff. La ventisettesima giornata del girone C di Serie C ha messo in evidenza come le squadre siano sempre più vicine tra loro, rendendo la lotta per la qualificazione più difficile e incerta. Il Benevento si trova in una posizione delicata, con il rischio di perdere terreno in vista delle ultime partite.

Catania a Secco di Vittorie, Crotone Ko: La Serie C si Stringe in Vista del Finale. La ventisettesima giornata del girone C di Serie C ha consegnato un pareggio al Catania nel derby siciliano contro il Siracusa, mentre il Crotone ha subito una pesante sconfitta sul campo del Picerno. Questi risultati complicano la corsa al vertice e intensificano la battaglia per i playoff, con il Benevento che mantiene la leadership, ma con un margine ridotto. Derby Siciliano: Catania e Siracusa si Dividono la Posta. Il derby tra Siracusa e Catania, giocato in terra siciliana, si è concluso con un pareggio per 1-1.