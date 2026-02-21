serie b monza hernani unico intoccabile rebus attacco contro la carrarese

Alzare il ritmo anche in trasferta per accelerare ulteriormente nella lotta alla promozione in Serie A. Il Monza vuole migliorare i numeri lontano dall’U-Power Stadium (appena 5 successi in 12 gare fin qui) a partire dalla gara di questa sera, alle ore 19.30, sul campo della Carrarese. I marmiferi però, attualmente decimi in classifica, a loro volta tra le mura amiche hanno raccolto gran parte del loro bottino (20 punti su 30 disponibili). In tal senso, come ha sottolineato il tecnico brianzolo, Paolo Bianco, potrebbe rivelarsi "una gara tosta, complicata,imprevedibile", le sue parole in conferenza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie B, le pagelle: il Monza ha il fattore Hernani, 7,5. Il Fallimento di Biancolino, 4,5Il Monza si affida a Hernani, che ha segnato due gol decisivi, perché il suo talento ha portato i biancorossi a una vittoria importante contro il Brescia.

Calciomercato Monza, i brianzoli piazzano il colpo per la promozione in A: arriva Hernani!Il Monza ha ufficializzato l’ingaggio di Hernani, centrocampista proveniente dal Parma.

Hernani ancora decisivo a Monza: il brasiliano in Serie B è già un fattoreArrivato a gennaio per rinforzare ulteriormente, sia a livelli qualitativo sia a livello d’esperienza, un Monza che vanta già centrocampisti. tuttomercatoweb.com

Da Hernani a Begic, gli esuberi del Parma brillano in B e fanno felici Monza e SampNel corso del mercato di gennaio tre calciatori che erano ai margini del Parma in Serie A hanno fatto un passo indietro per rilanciarsi e trovare quella. tuttomercatoweb.com

Andrea Petagna è rinato al Monza in Serie B. L'attaccante ex Milan e Napoli racconta in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Sono stati un anno e mezzo durissimi". "La malattia di mio figlio, la separazione dalla mia compagna. Ho fatto fatica a restare - facebook.com facebook

Monza (MB) U-Power Stadium 15:00 Monza Avellino Diretta Tv (Dazn- LaB Channel) Diretta Pre&Post Gara - Prima Tivvù (Ch. 17 DT) Diretta Radiofonica - Radio Punto Nuovo #usavellino1912 #Branco x.com