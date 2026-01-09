Calciomercato Monza i brianzoli piazzano il colpo per la promozione in A | arriva Hernani!

Da calcionews24.com 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Monza ha ufficializzato l’ingaggio di Hernani, centrocampista proveniente dal Parma. L’acquisto mira a rafforzare il reparto di centrocampo in vista delle sfide del girone di ritorno in Serie B, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e puntare alla promozione in Serie A. Hernani porta con sé esperienza e qualità, elementi fondamentali per il percorso dei brianzoli nel prosieguo della stagione.

L’esperto centrocampista saluta il Parma Il Monza rompe gli indugi e piazza un colpo di esperienza per rinforzare la linea mediana in vista del girone di ritorno in Serie B. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Gianluca Di Marzio, il club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato monza i brianzoli piazzano il colpo per la promozione in a arriva hernani

© Calcionews24.com - Calciomercato Monza, i brianzoli piazzano il colpo per la promozione in A: arriva Hernani!

Leggi anche: Il vero Monza torna e cala un poker. Super Birindelli (ri)lancia i brianzoli

Leggi anche: Piazzano l'esplosivo per scardinare un bancomat, ma il "colpo" non riesce: ladri in fuga, spento un incendio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

calciomercato monza brianzoli piazzanoMercato Monza, i brianzoli piazzano il colpo a centrocampo! - Il Monza si prepara a rinforzare il centrocampo con un colpo di esperienza in questo mercato invernale. monza-news.it

calciomercato monza brianzoli piazzanoCalciomercato Lazio, sfuma un possibile obiettivo? Su quel giocatore si è inserita con forza un’altra squadra. Le ultime - Ma su di lui c’è anche il forte interesse del Monza Il calciomercato della Lazio entra in una fase di osservazione s ... lazionews24.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.