Calciomercato Monza i brianzoli piazzano il colpo per la promozione in A | arriva Hernani!

Il Monza ha ufficializzato l’ingaggio di Hernani, centrocampista proveniente dal Parma. L’acquisto mira a rafforzare il reparto di centrocampo in vista delle sfide del girone di ritorno in Serie B, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e puntare alla promozione in Serie A. Hernani porta con sé esperienza e qualità, elementi fondamentali per il percorso dei brianzoli nel prosieguo della stagione.

Calciomercato Lazio, sfuma un possibile obiettivo? Su quel giocatore si è inserita con forza un’altra squadra. Le ultime - Ma su di lui c’è anche il forte interesse del Monza Il calciomercato della Lazio entra in una fase di osservazione s ... lazionews24.com

Il #Monza ha chiuso per #Hernani [ @DiMarzio ] #Calciomercato #Transfers #SerieB x.com

CARTA CANTA FB. . Puntata Speciale #quellicheilmonza conferenza pre partita #paolobianco #entellamonza. #calciomercato #zeroli #Caprari #colpani #serieb #acmonza - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.