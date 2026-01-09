Calciomercato Monza i brianzoli piazzano il colpo per la promozione in A | arriva Hernani!
Il Monza ha ufficializzato l’ingaggio di Hernani, centrocampista proveniente dal Parma. L’acquisto mira a rafforzare il reparto di centrocampo in vista delle sfide del girone di ritorno in Serie B, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e puntare alla promozione in Serie A. Hernani porta con sé esperienza e qualità, elementi fondamentali per il percorso dei brianzoli nel prosieguo della stagione.
