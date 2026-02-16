Serie B le pagelle | il Monza ha il fattore Hernani 7,5 Il Fallimento di Biancolino 4,5

Il Monza si affida a Hernani, che ha segnato due gol decisivi, perché il suo talento ha portato i biancorossi a una vittoria importante contro il Brescia. La Sampdoria si rafforza grazie a un mercato invernale efficace e si prepara a migliorare la posizione in classifica. Il Pescara punta su Brugman, che ha mostrato grande spirito di squadra e contribuito a creare molte occasioni offensive. Nel frattempo, Biancolino riceve un 4,5 come voto, dopo aver sbagliato diverse opportunità durante la partita contro il Frosinone.

romossi e bocciati del 25° turno del campionato di Serie B, giornata che si è disputata fra sabato e domenica. Così belle e così diverse, ma come corrono. Il dominio del Venezia a Cesena ha dato ragione a Stroppa, che aveva archiviato come “incidente di percorso” lo scivolone col Modena. Istantanee di una clamorosa prova di forza: la perla di Busio su punizione (di diritto nella clip dei gol più belli del campionato), la presenza determinante di Yeboah (quando non c’è si nota) e quota 15 raggiunta nei marcatori stagionali grazie a Lauberbach (benvenuto in B!). Se la capolista ha ruggito di prepotenza, non ha fatto meno rumore il Frosinone al Picco: otto – oltre che il voto, meritato – sono anche i successi esterni della squadra di Alvini, che ha in Kvernadze e Ghedjemis le ali pure più forti del campionato (ben 7 i gol segnati in contropiede). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Serie B, le pagelle: il Monza ha il fattore Hernani, 7,5. Il Fallimento di Biancolino, 4,5 Il Parma vende: Hernani al Monza Il Parma ha annunciato la cessione di Hernani al Monza. Calciomercato Monza, i brianzoli piazzano il colpo per la promozione in A: arriva Hernani! Il Monza ha ufficializzato l’ingaggio di Hernani, centrocampista proveniente dal Parma. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie B, le pagelle: 7,5 al professor Leone. L'Empoli non ha più fame, 4,5; Bari-Südtirol 1-2: le pagelle dei biancorossi; Serie B Padova-Carrarese: le pagelle degli uomini di Andreoletti; Sampdoria-Palermo 3-3, pagelle: non basta il Begic-moment, Hadzikadunic si perde Ceccaroni. Serie B, le pagelle: il Monza ha il fattore Hernani, 7,5. Il fallimento di Biancolino, 4,5Cresce la Samp grande a un ottimo mercato invernale, il Pescara si appoggia a Brugman, mentre il Monza si affida alla qualità di Hernani. Bari invece sempre peggio al San Nicola ... msn.com Bari-Südtirol 1-2: le pagelle dei biancorossiAltra prova desolante del Bari, superato 1-2 in casa dal Südtirol nel match della 25ª giornata di Serie B. Cerofolini 6,5: Para quello che può come al solito, ma se ci si mette anche il fuoco amico ... baritoday.it Pagelle #TorinoBologna. Ecco i top, flop e i voti di Serie A I giudizi del match di #SerieA - facebook.com facebook Udinese-Sassuolo 1-2, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA #SerieA #UdineseSassuolo #Udinese #Sassuolo x.com