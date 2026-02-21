Serie A tre i match di oggi | dove vederli e probabili formazioni

Nella giornata di oggi, tre partite di Serie A attirano l’attenzione dei tifosi. La Juventus affronta il Como alle 15.00, mentre il Lecce ospita l’Inter alle 18.00. La serata si chiude con il match tra Cagliari e Lazio alle 20.00. Sei squadre sono in campo, cercando punti importanti in questa 26ª giornata. Gli appassionati seguono con interesse gli schieramenti e le strategie che le squadre adotteranno sul campo.

Oggi, sabato 21 febbraio, si scende in campo per la 26^ giornata di Serie A. Si parte alle 15.00 con Juventus-Como, poi Lecce-Inter alle 18.00, per chiudere con Cagliari-Lazio alle 20.45. Ecco le scelte dei tecnici in vista dei match di oggi. La squadra di Spalletti è reduce dalla netta sconfitta di Istanbul contro il Galatasaray, che si è imposto per 5-2 nell'andata dei playoff di Champions League. Nell'ultimo turno di campionato invece la Juve è stata battuta dall'Inter nel big match di San Siro per 3-2, in una partita segnata dal rosso a Kalulu per la simulazione di Bastoni.