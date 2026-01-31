Questa sera si giocano tre partite di Serie A. Si parte alle 15 con Pisa-Sassuolo, poi alle 18 arriva Napoli-Fiorentina e infine, alle 20, si chiude con l’ultimo match. Le formazioni sono ancora da definire, ma l’interesse è già alto per le sfide di questa 23ª giornata.

Si inizia alle 15.00 con Pisa-Sassuolo, prosegue alle 18.00 Napoli-Fiorentina e chiude in serata alle 20.45 Cagliari-Verona. Ecco le probabili formazioni dei match di Serie A Sono tre gli appuntamenti del sabato della 23^ giornata di Serie A. Si inizia alle 15.00 con Pisa-Sassuolo, proseguendo alle 18.00 con Napoli-Fiorentina e alle 20.45 Cagliari Verona. Ecco le probabili scelte degli allenatori per i match. I toscani occupano l’ultimo posto in classifica con 14 punti in 22 gare mentre i neroverdi sono a quota 26 e si trovano a metà della graduatoria. È un match quasi da ultima spiaggia per Alberto Gilardino, che ha bisogno di risalire la china per evitare la retrocessione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Serie A, 3 i match di oggi: dove vederli, presentazioni e probabili formazioni della 23° giornata di campionato

Oggi in Serie A si sfidano otto squadre, con incontri programmati tra le 15 e le 20:45.

