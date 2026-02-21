Lecce Inter fischi per Bastoni | reazione di stupore in panchina Chivu incoraggia il suo difensore

Alessandro Bastoni ha ricevuto fischi dai tifosi del Lecce ogni volta che toccava palla, causando reazioni di sorpresa in panchina. Cristian Chivu ha cercato di incoraggiare il difensore, mentre i supporter locali hanno espresso il loro disappunto con alcuni fischi rumorosi. La tensione tra i giocatori e i tifosi si fa sentire durante il match, mentre i giocatori cercano di mantenere la concentrazione. La partita continua con i protagonisti che cercano di gestire la pressione.

© Internews24.com - Lecce Inter, fischi per Bastoni: reazione di stupore in panchina. Chivu incoraggia il suo difensore

Inter News 24 Lecce Inter, Alessandro Bastoni subissato di fischi dai tifosi di casa ad ogni tocco di palla: Chivu dalla panchina rassicura il centrale. Il clima al “Via del Mare” si è surriscaldato immediatamente dopo il fischio d’inizio di Lecce-Inter. Nonostante l’obiettivo della capolista sia blindare i 61 punti e portarsi a +10 sul Milan, l’attenzione si è spostata su Alessandro Bastoni, bersagliato da fischi assordanti ogni volta che entra in possesso di palla. Lecce Inter, fischi per Bastoni: la mossa di Chivu. Secondo quanto segnalato da DAZN, la contestazione deriverebbe dai tesi trascorsi di Inter-Juventus della scorsa settimana. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Bastoni Inter, «il difensore moderno deve creare»: l’analisi del nerazzurro sul suo ruolo e sulla crescita con Chivu Parma Inter, Chivu tra cuore e turnover, spunta il dubbio Bastoni. Cosa filtra sull’impiego del difensorePer la sfida tra Parma e Inter, Chivu valuta attentamente le scelte di formazione, considerando anche l'impegno in vista del match con il Napoli. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lecce - Inter in Diretta Streaming | DAZN IT; Inter-Juventus, Locatelli in conferenza: Spalletti mi ha detto di non parlare di lui. Essere il capitano? Un sogno e una responsabilità dentro e fuori dal campo; Inter, risentimento muscolare al polpaccio sinistro per Lautaro Martinez: i tempi di recupero e quali partite salterà; Lecce-Inter, Bastoni ricoperto dai fischi al Via del Mare. LIVE - Lecce-Inter 0-0, 6': fischi per Bastoni dagli spalti, Kolarov stupito mentre Chivu lo incoraggiaLECCE-INTER 0-0 LIVE MATCH 5' - Fischi per Bastoni a ogni tocco di pallone. Francamente, scene deprecabili. Tutti straniti sulla panchina nerazzurra, Kolarov su tutti. Chivu invita ... fcinternews.it LIVE - Lecce-Inter 0-0, 18': ammonito Tiago Gabriel che travolge Pio Esposito al limite dell'areaLECCE-INTER 0-0 LIVE MATCH 18' - Cross di Dimarco che trova Thuram solo in area. Il francese gira verso la porta ma manda fuori. 17' - Tiago Gabriel trascina a terra Esposito ... fcinternews.it SERIE A | In campo Lecce-Inter DIRETTA x.com Serie A, in campo Lecce-Inter: i salentini a caccia di punti salvezza Notte fonda per i bianconeri: Juventus-Como 0-2 eri Sassuolo-Hellas Verona 3-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-26-ri - facebook.com facebook