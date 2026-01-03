Juve Lecce 1-1 | fischi assordanti dello Stadium al triplice fischio Poi però la curva ‘accetta’ la prestazione

Al termine di Juventus-Lecce, il risultato di 1-1 ha suscitato numerose contestazioni tra i tifosi allo Stadium. Nonostante i fischi iniziali, la curva ha successivamente mostrato una certa tolleranza nei confronti della prestazione della squadra di Spalletti. Un incontro che ha evidenziato le tensioni e le aspettative della tifoseria, riflettendo una fase di scrutinio e di speranza per il futuro del club.

della squadra di Spalletti. Il debutto della Juventus nel 2026 all’Allianz Stadium si è concluso in un clima di profonda delusione. Il pareggio per 1-1 contro il Lecce è stato accolto come una vera e propria sconfitta, non tanto per il gioco espresso, quanto per l’incapacità cronica di capitalizzare l’enorme mole di occasioni create durante i novanta minuti. Un match segnato dagli errori individuali. La sfida è stata decisa da tre episodi chiave che hanno pesato come macigni sull’economia del risultato: L’ingenuità difensiva: nel primo tempo, un passaggio orizzontale scriteriato di Andrea Cambiaso ha regalato il pallone a Lameck Banda, permettendo al Lecce di portarsi in vantaggio nell’unica vera sortita offensiva della loro gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Lecce 1-1: fischi assordanti dello Stadium al triplice fischio. Poi però la curva ‘accetta’ la prestazione Leggi anche: Bernardeschi Juve, brividi al Dall’Ara dopo il triplice fischio: il gesto sotto la curva e quel coro che certifica un amore mai finito. Cosa è successo Leggi anche: DIRETTA / Sassuolo-Fiorentina 3-1, triplice fischio al Mapei Stadium La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juventus-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Lecce, probabili formazioni: Spalletti, un grande dubbio fino alla fine e una sfida davanti; Pronostico Juventus-Lecce quote 18ª giornata Serie A; Juventus-Lecce, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali. Juventus-Lecce 1-1, le pagelle: McKennie fondamentale (7), lampi di Yildiz (6,5). Ma che fai David (4,5)? - 1 contro il Lecce nella sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A. leggo.it

La Juventus spreca tanto, David sbaglia un rigore: con il Lecce è solo 1-1 - Al quarto minuto della ripresa segna McKennie, poi la Juve preme e trova un calcio di rigore, ma sul dischetto David sciupa la chance del vantaggio. ansa.it

Prima offensiva di Yildiz che prova ad allargare verso Thuram, ma chiude in fallo laterale Perez18:02 - Lecce: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Incredibile allo Stadium! La Juve domina, ma una leggerezza di Cambiaso favorisce il vantaggio del Lecce allo scadere del primo tempo: segna Banda. I bianconeri ribalteranno - facebook.com facebook

I pullman di Juve e Lecce allo Stadium Vivi con noi le immagini del pre partita di #JuveLecce - VIDEO x.com

