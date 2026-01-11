Carlo muore a 17 anni per miocardite salma sequestrata | disposta l’autopsia

A seguito del decesso di Carlo Nicolella, un ragazzo di 17 anni ricoverato all’ospedale di Sapri per miocardite, è stato disposto il sequestro della salma e l’effettuazione di un’autopsia. La situazione è sotto esame dalle autorità sanitarie per chiarire le cause del decesso e garantire un’adeguata ricostruzione dei fatti.

È stata sequestrata la salma del 17enne di Carlo Nicolella, deceduto all'ospedale di Sapri, dove era ricoverato nel reparto di Cardiologia. La Procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso, avvenuto nelle scorse ore, dopo un improvviso peggioramento delle condizioni cliniche. Dramma nel salernitano: Carlo muore a 17 anni per una miocardite; Cilento in lacrime: Carlo Nicolella muore a 17 anni dopo un malore improvviso, la Procura dispone autopsia e accertamenti; Ospedale di Sapri, Carlo muore a 17 anni per una miocardite fulminante; Carlo, morto a 17 anni per una sospetta miocardite fulminante: salma sequestrata. Torre Orsaia, muore a 17 anni per miocardite fulminante: indaga la Procura - Risveglio tragico per il Golfo di Policastro raggiunto ieri dalla notizia della prematura scomparsa di un 17enne di Torre Orsaia per una presunta miocardite fulminante.

Miocardite fulminante, Carlo muore a 17 anni: indaga la Procura - La Procura di Lagonegro ha disposto il sequestro della salma del ragazzino salernitano deceduto nella mattinata di ieri nell'ospedale di Sapri ... lostrillone.tv

CARLO MUORE A 17 ANNI PER UNA MIOCARDITE FULMINANTE: SALMA SEQUESTRATA La Procura ha disposto il sequestro della salma di Carlo Nicolella, il 17enne di Torre Orsaia deceduto all’ospedale di Sapri, e ha ordinato l’esame autoptico per ac - facebook.com facebook

