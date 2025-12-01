Ferrara sull’argentino | Lautaro è un leader indiscusso ma a volte fa fatica a segnare
Inter News 24 Ferrara elogia Lautaro Martinez, ma sottolinea anche le difficoltà che ogni attaccante può affrontare! Le parole dell’ex allenatore della Juventus. Grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, l’Inter ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Pisa, riscattandosi dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid. Negli studi di Dazn, Ciro Ferrara ha parlato del capitano nerazzurro, elogiando il suo ruolo di leader all’interno della squadra. Ferrara ha definito Lautaro un «leader indiscusso» e un «giocatore di livello mondiale», sottolineando il suo impatto decisivo nel portare l’ Inter alla vittoria, anche se ha aggiunto un aspetto importante: «Come tutti gli attaccanti, ogni tanto fa fatica ad andare in rete». 🔗 Leggi su Internews24.com
A margine del convegno su Ferrara città UNESCO, un bel momento di visita alla Palazzina di Marfisa d'Este? È importante riflettere sulla grande eredità che ci ha lasciato il Rinascimento, di cui noi beneficiamo e che siamo chiamati a custodire, per trasmette - facebook.com Vai su Facebook
Ferrara Basket. E’ arrivato Santiago, l’amico di Lautaro - Il giocatore argentino Ramiro Santiago è atterrato a Ferrara per unirsi al Ferrara Basket. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Contatto Lautaro-Kolarov, Ferrara: "Non è tale da giustificare l'annullamento" - Intervenuto ai microfoni di ‘Pressing’ su Italia 1, l’ex giocatore Ciro Ferrara ha commentato così il discusso contatto tra Lautaro e Kolarov sul pareggio della Roma, molto discusso da parte dei ... Si legge su tuttomercatoweb.com