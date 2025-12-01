Inter News 24 Ferrara elogia Lautaro Martinez, ma sottolinea anche le difficoltà che ogni attaccante può affrontare! Le parole dell’ex allenatore della Juventus. Grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, l’Inter ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Pisa, riscattandosi dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid. Negli studi di Dazn, Ciro Ferrara ha parlato del capitano nerazzurro, elogiando il suo ruolo di leader all’interno della squadra. Ferrara ha definito Lautaro un «leader indiscusso» e un «giocatore di livello mondiale», sottolineando il suo impatto decisivo nel portare l’ Inter alla vittoria, anche se ha aggiunto un aspetto importante: «Come tutti gli attaccanti, ogni tanto fa fatica ad andare in rete». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ferrara sull’argentino: «Lautaro è un leader indiscusso, ma a volte fa fatica a segnare»