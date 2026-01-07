L’Inter vince a Parma 2-0 e va a più 4 sul Napoli Lazio-Fiorentina 2-2 Sarri furioso per l’arbitraggio

L’Inter ha ottenuto una vittoria per 2-0 a Parma, consolidando la prima posizione in classifica con un vantaggio di quattro punti sul Napoli. Nel frattempo, Lazio e Fiorentina hanno pareggiato 2-2, con Sarri che ha espresso insoddisfazione per le decisioni arbitrali. La diciottesima giornata prosegue con altre sfide tra cui Torino-Udinese.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.