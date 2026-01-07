L’Inter vince a Parma 2-0 e va a più 4 sul Napoli Lazio-Fiorentina 2-2 Sarri furioso per l’arbitraggio
L’Inter ha ottenuto una vittoria per 2-0 a Parma, consolidando la prima posizione in classifica con un vantaggio di quattro punti sul Napoli. Nel frattempo, Lazio e Fiorentina hanno pareggiato 2-2, con Sarri che ha espresso insoddisfazione per le decisioni arbitrali. La diciottesima giornata prosegue con altre sfide tra cui Torino-Udinese.
L’Inter si conferma capolista. Vince a Parma 2-0 e va a più 4 sul Napoli. La terza tranche della 18esima giornata prevedeva tra partite: Parma-Inter, Torino-Udinese e Lazio-Fiorentina. L’Inter ha vinto in trasferta con due gol nei finali di tempo. Dimarco a chiusura della prima frazione e Thuram a fine partita. Match controllato dai nerazzurri che restano in testa alla classifica e allungano sul Napoli: più 4 in attesa del big match di domenica sera a San Siro. Polemiche arbitrali in Lazio-Fiorentina che finisce 2-2 e fanno discutere gli ultimi due rigori assegnati, uno per parte. Al penalty assegnato ai viola Sarri si allontana dal campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
