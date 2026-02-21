Sentenza dazi Trump | ‘giudici poco intelligenti influenzati da interessi stranieri’
Trump accusa i giudici di essere poco intelligenti e influenzati da interessi stranieri, in risposta a una recente decisione sui dazi commerciali. L’ex presidente sostiene che le sentenze sono frutto di giudici “folli” e “ridicoli”, accusandoli di non comprendere le complessità economiche. La sua critica si concentra sui membri del massimo organo giudiziario, che definisce incapaci di valutare correttamente le questioni in gioco. La discussione si concentra ora sul ruolo della giustizia nelle decisioni commerciali.
Nel corso di una infuocata conferenza stampa alla Casa Bianca, Donald Trump reagisce con durezza alla bocciatura dei suoi dazi da parte della Corte suprema Il presidente non nasconde la frustrazione. E non risparmia critiche personali ai membri del massimo organo giudiziario americano, definiti “folli” e “ridicoli”. Di più: accusati di avere ceduto a pressioni esterne e di mancare di patriottismo. “Mi vergogno per i giudici”, accusa Trump, parlando di “interessi stranieri” che avrebbero influenzato la decisione – in un altro passaggio il presidente cita esplicitamente la Cina. Poi rivendica i suoi poteri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Furia di Trump contro i giudici della Corte Suprema che hanno bocciato i dazi: «Sciocchi e asserviti a interessi stranieri»|Tariffa extraDonald Trump ha espresso forte rabbia dopo che la Corte Suprema ha respinto i suoi ricorsi sui dazi commerciali.
Trump mostra in conferenza stampa i volti degli stranieri arrestati in Minnesota e insulta i somali: “Persone poco intelligenti”Durante una conferenza stampa, il presidente Donald Trump ha mostrato fotografie di persone arrestate o ricercate in Minnesota, commentando sulla loro nazionalità e etnia.
I DAZI IDIOTI di TRUMP: ha vinto la scommessa Guardiamo i DATI!
Argomenti discussi: Dazi: la Corte Suprema frena Trump - ISPI; Usa, Corte Suprema boccia i dazi. Trump annuncia ulteriori tariffe globali del 10%; La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: Violata legge federale; La Corte suprema boccia i dazi, Trump: Giudici folli, influenzati da interessi stranieri.
C'è un giudice a Washington: la Corte Suprema conferma che i dazi di Trump sono incostituzionaliDopo la sentenza si spacca la maggioranza conservatrice. Ora che è stato riaffermato il primato del Congresso pesa l’incognita dei rimborsi miliardari ... ilfoglio.it
Corte Suprema Usa, chi sono i giudici che hanno votato contro i dazi di TrumpLa Corte Suprema ha annullato i dazi globali di vasta portata del presidente Donald Trump con un voto di 6 a 3 ... ilsole24ore.com
Donald Trump aumenta i dazi "con effetto immediato". L'annuncio del presidente americano arriva all'indomani della sentenza della Corte Suprema Usa che ha bocciato le sue tariffe. "Io, come Presidente degli Stati Uniti, aumento i dazi mondiali sui Paesi, mol - facebook.com facebook
La risposta di Trump alla sentenza della Corte Suprema: "Nuovi dazi dal 10 al 15% con effetto immediato" x.com