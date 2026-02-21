Sentenza dazi Trump | ‘giudici poco intelligenti influenzati da interessi stranieri’

Trump accusa i giudici di essere poco intelligenti e influenzati da interessi stranieri, in risposta a una recente decisione sui dazi commerciali. L’ex presidente sostiene che le sentenze sono frutto di giudici “folli” e “ridicoli”, accusandoli di non comprendere le complessità economiche. La sua critica si concentra sui membri del massimo organo giudiziario, che definisce incapaci di valutare correttamente le questioni in gioco. La discussione si concentra ora sul ruolo della giustizia nelle decisioni commerciali.

Nel corso di una infuocata conferenza stampa alla Casa Bianca, Donald Trump reagisce con durezza alla bocciatura dei suoi dazi da parte della Corte suprema Il presidente non nasconde la frustrazione. E non risparmia critiche personali ai membri del massimo organo giudiziario americano, definiti “folli” e “ridicoli”. Di più: accusati di avere ceduto a pressioni esterne e di mancare di patriottismo. “Mi vergogno per i giudici”, accusa Trump, parlando di “interessi stranieri” che avrebbero influenzato la decisione – in un altro passaggio il presidente cita esplicitamente la Cina. Poi rivendica i suoi poteri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

