Trump mostra in conferenza stampa i volti degli stranieri arrestati in Minnesota e insulta i somali | Persone poco intelligenti

Durante una conferenza stampa, il presidente Donald Trump ha mostrato fotografie di persone arrestate o ricercate in Minnesota, commentando sulla loro nazionalità e etnia. Nel corso dell’intervento, ha rivolto commenti critici nei confronti di alcuni gruppi, tra cui i somali, suscitando discussioni sulle politiche di immigrazione e sicurezza negli Stati Uniti.

Il presidente degli Usa Donald Trump ha iniziato la sua conferenza stampa nella briefing room della Casa Bianca, mostrando una dopo l’altra decine di foto segnaletiche di presunti criminali in Minnesota arrestati o ricercati. “Queste sono le persone che alcuni stanno cercando di difendere”, ha proseguito riferendosi alle autorità locali dem, dopo aver iniziato a parlare con 50 minuti di ritardo nel primo anniversario del suo secondo mandato. Per lunghi minuti il presidente si è intrattenuto sull’argomento, ripetendo le consuete critiche alla politica sull’immigrazione della precedente amministrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump mostra in conferenza stampa i volti degli stranieri arrestati in Minnesota e insulta i somali: “Persone poco intelligenti” Conferenza show di Trump alla Casa Bianca: mostrati i volti degli arrestati in MinnesotaDurante una conferenza alla Casa Bianca, Donald Trump ha presentato i volti degli arrestati in Minnesota, in un contesto di attenzione internazionale rivolta a questioni come la Groenlandia e le relazioni con l’Europa. Trump mostra in diretta tv alla Casa Binaca i volti degli arrestati in Minnesota: «Volete vivere con loro?»In occasione del primo anniversario del suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa in diretta televisiva. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Protettore di pedofili!: Trump reagisce all'attacco dell'operaio e mostra il dito medio; Trump mostra le foto di presunti criminali in Minnesota. Volete vivere con loro?. Alta tensione con l’Ue sulla Groenlandia; Donald Trump esausto, rischia d'addormentarsi alla scrivania durante la conferenza nello Studio Ovale: video; Scegliamo Danimarca e Ue, il premier della Groenlandia schiera l’isola contro gli Usa di Trump. Trump inizia la conferenza stampa con le foto delle persone arrestate in Minnesota: «Volete vivere con loro?»È iniziata con quasi 50 minuti di ritardo (doveva incominciare alle 19, ora italiana) la conferenza stampa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. La ... ilmessaggero.it Trump mostra in diretta tv alla Casa Bianca i volti degli arrestati in Minnesota e il libro dei successi della sua amministrazioneTrump inizia la conferenza stampa mostrando foto di criminali in Minnesota Mentre tutti attendono che parli della Groenlandia e delle tensioni con ... affaritaliani.it ++ #Trump pubblica su Truth un'immagine creata con l'AI dove mostra ai leader Ue una cartina con la bandiera Usa che ricopre #Groenlandia, #Canada e #Venezuela++ x.com Possiamo anche girarci attorno e non volere ammettere con noi stessi quello che i nostri sensi ci restituiscono, ma il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, mostra elementi di squilibrio. Nei rapporti internazionali è bene che prevalga il linguaggio diplomati - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.