Guidava ubriaco ma perché era stressato il giudice gli crede | la sentenza ribaltata a Bolzano

Un automobilista di Bolzano, coinvolto in un incidente mentre guidava in stato di ebbrezza, è stato assolto in secondo grado grazie alla motivazione dello stress. Il giudice ha ritenuto che il comportamento non fosse volontario, ribaltando così la condanna iniziale. Una decisione che solleva questioni sulla percezione della responsabilità e sulla gestione dello stress alla guida.

