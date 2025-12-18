Guidava ubriaco ma perché era stressato il giudice gli crede | la sentenza ribaltata a Bolzano
Un automobilista di Bolzano, coinvolto in un incidente mentre guidava in stato di ebbrezza, è stato assolto in secondo grado grazie alla motivazione dello stress. Il giudice ha ritenuto che il comportamento non fosse volontario, ribaltando così la condanna iniziale. Una decisione che solleva questioni sulla percezione della responsabilità e sulla gestione dello stress alla guida.
Era molto stressato quando un automobilista a Bolzano ha provocato un incidente ubriaco al volante. Eppure il giudice in secondo grado ha deciso di assolverlo «per non aver commesso il fatto», ribaltando completamente la sentenza di primo grado che lo aveva condannato a un’ ammenda da 8.000 euro per guida in stato di ebbrezza, con tanto di revoca della patente e confisca del mezzo. L’uomo si era visto condannare con l’aggravante di aver provocato l’incidente nelle ore notturne. L’incidente nel 2022: trovato dai soccorritori con la bottiglia di spumante. Il caso riguarda un incidente avvenuto sulla Mebo la sera dell’11 settembre 2022, quando l’imputato, un altoatesino alla guida di un furgone, perse il controllo del veicolo a causa dello scoppio di uno pneumatico, finendo contro il guardrail. 🔗 Leggi su Open.online
