Senago rubano in discarica | bloccati e denunciati

A Senago, alcuni individui sono stati fermati dalla Polizia Locale mentre cercavano di rubare materiali dalla discarica comunale. Hanno cercato di portare via alcuni oggetti, ma sono stati intercettati durante il tentativo. Gli agenti li hanno bloccati e denunciati per furto. La scoperta è avvenuta durante un normale giro di controllo, quando i poliziotti hanno notato movimenti sospetti nei pressi della piattaforma ecologica. La vicenda si è conclusa con le denunce degli autori.

Senago, rubano in discarica: bloccati e denunciati

