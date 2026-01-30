Discarica abusiva nei campi | 9 denunciati dai carabinieri

I carabinieri di San Cipriano d’Aversa hanno denunciato in nove. Durante un controllo nei campi, hanno scoperto una discarica abusiva di rifiuti. Gli uomini dell’Arma hanno individuato e identificato i responsabili, che ora rischiano sanzioni penali. La lotta contro lo smaltimento illegale prosegue senza sosta.

Nel corso della tarda mattinata, durante un servizio mirato in via Calitta, i militari dell’Arma hanno individuato un’ampia area agricola adibita a discarica abusiva, all’interno della quale erano stati abbandonati numerosi rifiuti non pericolosi. L’ispezione ha consentito di documentare la presenza di circa dieci carcasse di autovetture, oltre a pneumatici, rottami in plastica, parti meccaniche e strutturali di veicoli, lamiere, materiali ferrosi e legnosi, nonché contenitori in plastica. L’area è stata immediatamente sottoposta a sequestro, al fine di impedire ulteriori conferimenti illeciti e consentire le successive operazioni di bonifica.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su San Cipriano d Aversa Discarica Scoperta discarica abusiva: i carabinieri sequestrano 10 tonnellate di rifiuti Terra dei Fuochi, carabinieri sequestrano discarica abusiva nel casertano Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su San Cipriano d Aversa Discarica Argomenti discussi: Ischia, vasta area trasformata in una discarica abusiva: nei guai noto imprenditore; Terra dei Fuochi, maxi operazione dei Carabinieri: sequestrate discariche abusive tra Mondragone e il Casertano; Rifiuti abbandonati lungo la 106, un’altra discarica abusiva nel Crotonese; Fiume Brenta, patto tra Comuni per ridurre i rifiuti abbandonati lungo gli argini. Terreno trasformato in discarica abusiva a Ischia, imprenditore finisce nei guaiUn blitz della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di una discarica abusiva sull’isola di Ischia, denunciato un noto imprenditore. I militari, in particolare, hanno sequestrato un’area abusiva ... internapoli.it Scoperta discarica abusiva a ValdottavoBORGO A MOZZANO - C’erano pannolini, vetro, rifiuti organici e molto altro nei sacchi neri scoperti in quella che era diventata una discarica abusiva a ... giornaledibarga.it Crotone, scoperta discarica abusiva su terreno comunale: area sequestrata facebook Cc forestali smantellano discarica abusiva nel Viterbese. Proprietari sorpresi dai militari mentre bruciavano vari tipi di rifiuti #ANSA x.com

