Sei persone precipitate in canale di ghiaccio al Corno alle Scale

Sei escursionisti sono rimasti coinvolti in un incidente sul ghiaccio al Corno alle Scale. Durante un corso di formazione, sono scivolati e sono finiti in un canale ghiacciato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto alcune persone dall’acqua. La zona era coperta da neve e il rischio di ulteriori scivolamenti preoccupa le squadre di soccorso. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Bologna, 21 febbraio 2026 – Sei persone scivolate in un canale di ghiaccio al Corno alle Scale. Stavano facendo un corso. I sei erano nella bella zona della Valle del Silenzio, dove stavano effettuando un corso con il Cai. In quella zona ci sono dei canaloni di ghiaccio. Le urla di chi stava cadendo. Mentre percorrevano il passaggio, evidentemente erano tutti in cordata, uno dei partecipanti con ogni evidenza è scivolato portando dietro gli altri. Le grida di chi stava cadendo, sono precipitati nel terzo canalone, sono state subito udite e immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Elicotteri e motoslitte.