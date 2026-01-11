Soccorso ad alta quota recuperato alpinista al Corno alle Scale

Nella giornata del 11 gennaio 2026, un alpinista è stato recuperato in condizioni di emergenza nel Corno alle Scale, presso Lizzano in Belvedere. L'intervento ha visto l'impiego di un elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha effettuato il soccorso ad alta quota. L'operazione si è svolta con successo, garantendo la sicurezza dell'alpinista e il rispetto delle procedure di emergenza in ambienti montani.

Bologna, 11 gennaio 2026 – Soccorso ad Alta Quota nella zona di Lizzano in Belvedere. L'elicottero dei Vigili del Fuoco recupera alpinista un alpinista al Corno alle Scale. L'episodio questa mattina alle 10.20, quando è scattato l'allarme per un alpinista rimasto bloccato in una zona impervia a causa della rottura di un rampone. Questo impediva al soggetto di muoversi e di proseguire l'ascesa o di rimanere in sicurezza in autonomia. L'equipaggio dei Vigili del Fuoco, una volta individuato l'uomo a 1.900 metri d'altezza, ha proceduto al recupero tramite l'utilizzo del verricello. L'alpinista, incolume, è stato poi trasportato in una zona sicura.

