Bologna recuperato alpinista al Corno alle Scale a 1.900 metri

Un alpinista è stato recuperato ieri mattina al Corno alle Scale, a 1.900 metri di altitudine, nel territorio di Lizzano in Belvedere. L’intervento, condotto dall’elicottero del Reparto Volo di Bologna, è stato necessario a causa di un incidente durante un’escursione nella zona dei Balzi dell’Ora. L’operazione si è svolta in condizioni di sicurezza e con precisione, garantendo il soccorso tempestivo dell’escursionista.

Ieri mattina l'elicottero del Reparto Volo di Bologna è decollato per un intervento di soccorso tecnico a Lizzano in Belvedere in località Corno alle Scale, Balzi dell'Ora. L'allarme è scattato per un alpinista rimasto bloccato in una zona impervia. L'equipaggio dei vigili del fuoco, una volta individuato l'uomo, ha proceduto al recupero tramite l'utilizzo del verricello. L'alpinista, incolume, è stato poi trasportato in una zona sicura.

