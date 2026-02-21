Sei Nazioni | lampi di grande Galles ma la Scozia la ribalta nel finale Finisce 26-23

Il Galles ha vinto contro la Scozia grazie a due mete nel primo tempo, ma la squadra avversaria ha rimontato nel finale. La causa principale è stata la rimonta della Scozia, che ha segnato tre mete in pochi minuti. I padroni di casa hanno dominato nel primo tempo, ma nel secondo hanno subito la pressione degli avversari. La partita si è deciso negli ultimi cinque minuti, quando la Scozia ha preso il controllo.

Il miglior Galles visto nel Sei Nazioni da almeno tre anni a questa parte domina la Scozia per due terzi del match, ma poi nel finale s’inchina alla rimonta degli ospiti, che passano per 29-23 a Cardiff nella terza giornata. Seconda vittoria consecutiva per la squadra del c.t. Greg Townsend, che bissa il successo sull’Inghilterra, si prende anche il punto di bonus offensivo e sale momentaneamente al comando della classifica con 11 punti, a +1 sulla Francia, che scenderà in campo domani per affrontare l’Italia (5) a Lilla (opre 16.10), e a +2 sull’Irlanda, vittoriosa nel pomeriggio sull’Inghilterra (5) a Twickenham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Rugby, Sei Nazioni 2026: a Cardiff rimonta d’oro della Scozia. Il Galles non sa vincereLa partita tra Galles e Scozia al Principality Stadium ha visto la rimonta decisiva della Scozia, causata da un secondo tempo energico.

Un’Italia gagliarda piega la Scozia nel fango dell’Olimpico e inizia alla grande il Sei Nazioni!L’Italia ha cominciato il Sei Nazioni 2026 con una vittoria.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.