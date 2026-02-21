Sei Nazioni | lampi di grande Galles ma la Scozia la ribalta nel finale Finisce 26-23
Il Galles ha vinto contro la Scozia grazie a due mete nel primo tempo, ma la squadra avversaria ha rimontato nel finale. La causa principale è stata la rimonta della Scozia, che ha segnato tre mete in pochi minuti. I padroni di casa hanno dominato nel primo tempo, ma nel secondo hanno subito la pressione degli avversari. La partita si è deciso negli ultimi cinque minuti, quando la Scozia ha preso il controllo.
Il miglior Galles visto nel Sei Nazioni da almeno tre anni a questa parte domina la Scozia per due terzi del match, ma poi nel finale s’inchina alla rimonta degli ospiti, che passano per 29-23 a Cardiff nella terza giornata. Seconda vittoria consecutiva per la squadra del c.t. Greg Townsend, che bissa il successo sull’Inghilterra, si prende anche il punto di bonus offensivo e sale momentaneamente al comando della classifica con 11 punti, a +1 sulla Francia, che scenderà in campo domani per affrontare l’Italia (5) a Lilla (opre 16.10), e a +2 sull’Irlanda, vittoriosa nel pomeriggio sull’Inghilterra (5) a Twickenham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Rugby, Sei Nazioni 2026: a Cardiff rimonta d’oro della Scozia. Il Galles non sa vincereLa partita tra Galles e Scozia al Principality Stadium ha visto la rimonta decisiva della Scozia, causata da un secondo tempo energico.
Un’Italia gagliarda piega la Scozia nel fango dell’Olimpico e inizia alla grande il Sei Nazioni!L’Italia ha cominciato il Sei Nazioni 2026 con una vittoria.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ti senti a disagio guidando di notte? Non sei tu, sono i fari abbaglianti, dicono gli esperti; Medio Oriente: Spiragli di pace e lampi di guerra.
Sei Nazioni, Francia-Italia: la presentazione del matchUn’altra sfida per cuori forti. L’Italrugby, nel terzo turno del Sei Nazioni 2026, riparte nel suo cammino – prima di una pausa di due settimane che spezza il torneo in due blocchi – andando faccia ... sport.sky.it
Sei Nazioni, temi e analisi della seconda giornataGli Azzurri fanno un altro passo avanti sotto il profilo della performance conquistano un punto di bonus a Dublino. Riscatto della Scozia che si aggiudica la Calcutta Cup mentre continua il calvario d ... sport.sky.it
Federazione Italiana Rugby. . Gli highlights del secondo incontro di #ItalrugbyU20 nel Sei Nazioni di categoria 2026 #IREvITA U20 30-27 Venerdì 13 Febbraio 20:45 (ITA) Virgin Media Park, Cork Sky Sport Arena NOW #U6N20 #Insieme #R - facebook.com facebook