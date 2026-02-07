Un’Italia gagliarda piega la Scozia nel fango dell’Olimpico e inizia alla grande il Sei Nazioni!

L’Italia ha cominciato il Sei Nazioni 2026 con una vittoria. La partita si è giocata sotto la pioggia battente all’Olimpico di Roma, dove gli azzurri hanno battuto la Scozia in una sfida dura e combattuta. La squadra italiana ha dimostrato grinta e determinazione, portando a casa un risultato importante all’esordio del torneo.

Si è appena conclusa in una Roma bagnata da una forte pioggia la sfida d'esordio del Guinness Sei Nazioni 2026 tra l'Italia e la Scozia. Match reso difficilissimo dall'acqua, ma dove gli azzurri creano il break decisivo nel primo quarto e poi gestiscono il vantaggio fino alla fine, pur soffrendo fino al fischio finale. Primi minuti di marca scozzese, con i ragazzi in rosa che hanno possesso e territorio, ma Italia che regge all'urto. E al primo possesso azzurro è Brex a trovare il calcetto vincente a superare la difesa e Louis Lynagh che raccoglie, si tuffa e segna il 5-0 iniziale. Prova a reagire subito la Scozia, ma per la seconda volta Zambonin ruba una touche nei 22 azzurri, e al 14' è Lynagh a prendere un difficile pallone aereo in attacco, poi sul prosieguo pallone che arriva al largo a Menoncello e nessuno lo ferma e Italia che allunga sul 12-0.

