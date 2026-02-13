Sei Nazioni l’Italrugby a Dublino per sfidare il tabù Irlanda

L’Italrugby si prepara a sfidare l’Irlanda a Dublino, dopo aver battuto la Scozia in casa nella prima partita del Sei Nazioni 2026. La vittoria contro la squadra britannica ha dato ai giocatori maggiore fiducia e determinazione, soprattutto considerando che l’Irlanda è una delle favorite del torneo. La squadra italiana punta a rompere il tabù e conquistare un risultato positivo in trasferta.

Vincere aiuta a vincere e il successo casalingo sulla Scozia, nella prima partita del Sei Nazioni 2026, ha dato morale e forza per affrontare le prossime sfide. A cominciare da quella, difficilissima, che attende l’Italrugby del ct Gonzalo Quesada a Dublino domani contro l’Irlanda. Un appuntamento che è già storico: per la prima volta una donna, la scozzese Hollie Davidson, 33 anni, dirigerà un incontro del Sei Nazioni maschile. L’Aviva Stadium è una delle sedi più difficili per gli Azzurri, almeno a scorrere i precedenti. Irlanda e Italia si sono affrontate 38 volte in partite ufficiali, con 34 vittorie degli «Shamrocks» contro quattro, solo una delle quali nel Sei Nazioni, risalente al 2013 all’Olimpico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L’Italia si presenta a Dublino con entusiasmo e ambizione, pronta ad aprire il secondo turno del Sei Nazioni 2026 nella tana dell’Irlanda.

