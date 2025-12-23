Milano, 23 dicembre 2025 – Il Leoncavallo dentro la storica sede di via Watteau, da dove è stato sfratatto a fine agosto? L’opzione c’è, c’è stata fin da subito, accanto a quella di un trasferimento in un nuovo spazio messo a bando dal Comune. Due strade che, come ha spiegato oggi il sindaco Beppe Sala a margine dei saluti di Natale con la stampa, vanno di pari passo. Ieri il primo cittadino ha ricevuto una delegazione del centro sociale che è stato sfrattato dalla storica sede di via Watteau, di proprietà della famiglia Cabassi. Il mezzo secolo in trincea di Leoncavallo: com’è cambiato in 50 anni il centro sociale più famoso d’Italia Favorire il dialogo tra le parti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sala e il futuro del Leoncavallo: “Se vogliono rimanere in via Watteau serve una banca che li affianchi”

Leggi anche: Il Leoncavallo e la ricerca di una sede: teniamo aperte tutte le strade, ma puntiamo a tornare in via Watteau

Leggi anche: Il Leoncavallo vuole comprare l'ex sede di via Watteau

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Leoncavallo, mecenati cercansi: l’appello del sindaco Sala agli imprenditori - Milano, 17 settembre 2025 – “Potrebbe essere utile che imprenditori che comprendono l’utilità del Leoncavallo per Milano si facciano parte attiva. ilgiorno.it

Leoncavallo, Sala: "Via San Dionigi è il migliore spazio che abbiamo, i diretti interessati lo sanno" - iuseppe Sala ribadisce che l’area di via San Dionigi resta l’unica soluzione sul tavolo per il futuro del Leoncavallo, dopo lo sgombero dall’ex cartiera di via Watteau. affaritaliani.it

Sgombero Leoncavallo, Sala: “Comune non avvisato”. È scontro politico - Con un blitz che ha anticipato la data prevista del 9 settembre, nella mattinata del 21 agosto le forze dell’ordine hanno sgomberato il centro sociale Leoncavallo, sfrattato dalla sede che occupava in ... tg24.sky.it

VENOSA RACCONTA IL FUTURO, PARTENDO DAL CUORE Presentati a Venosa nella Sala del Trono, due sistemi di innovazione tecnologica Triptoapp e Coralvision. Due strumenti digitali che accompagnano il visitatore passo dopo passo, rendendo la - facebook.com facebook