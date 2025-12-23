L' incontro tra Sala e il Leoncavallo | Perizia e piano bancario per tornare in via Watteau

Il Leoncavallo parteciperà al bando per lo spazio di via San Dionigi (zona sud-est di Milano) ma, intanto, è in contatto con la proprietà della sede storica di via Watteau a Greco (la famiglia Cabassi), da cui è stato sgomberato ad agosto, per trovare un accordo e magari tornare dove era stato. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Sala e il futuro del Leoncavallo: “Se vogliono rimanere in via Watteau serve una banca che li affianchi”

Leggi anche: Il Leoncavallo e la ricerca di una sede: teniamo aperte tutte le strade, ma puntiamo a tornare in via Watteau

