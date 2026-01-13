noi salesiani arrestati e accusati di spionaggio per usa e israele

Recenti arresti di salesiani accusati di spionaggio negli Stati Uniti e in Israele evidenziano le tensioni e le tensioni politiche in atto in Iran. La repressione delle proteste pacifiche continua a mettere in luce il clima di restrizione e controllo imposto dal regime degli ayatollah, suscitando attenzione e preoccupazione a livello internazionale.

L'ennesima repressione di proteste pacifiche in Iran sta mostrando di nuovo al mondo il volto soffocante del regime degli ayatollah. Pochi sanno che tra i primi a farne le spese furono i salesiani che a Teheran gestivano la migliore scuola del Paese. Uno dei suoi insegnanti era don Nicola Masedu, ventisei anni passati in Iran e testimone oculare della vita in Iran prima e dopo la rivoluzione khomeinista. Don Nicola, lei arrivò per la prima volta in Iran nel 1974. Come si viveva? «Si stava bene. Il nostro istituto cattolico, l'Andisheh, aveva più di 1800 studenti e molti erano figli della classe dirigente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

