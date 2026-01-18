Milan-Lecce 1-0 le pagelle | Fullkrug 7 decisivo col primo gol in Serie A Saelemaekers 7 assist perfetto Leao 5,5 non si vede

Il Milan ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Lecce, con un gol di Fullkrug che ha fatto la differenza. La partita ha visto ottime prestazioni da parte di alcuni giocatori, come Saelemaekers, autore di un assist preciso, e Leao, che ha avuto un rendimento meno incisivo. Un risultato che conferma la determinazione della squadra, mantenendo il suo stile di gioco compatto e concreto.

Il Milan vince 1-0 contro il Lecce, di "corto muso" come piace al suo allenatore. Decisivo il gol di Fullkrug che entra dalla panchina e si rende subito protagonista con un colpo di testa perfetto su assist di Saelemaekers. Primo gol in Serie A per il centravanti tedesco che si prende San Siro e regala ai rossoneri tre punti preziosissimi per tornare secondi a +3 sul Napoli e a soli tre punti dalla vetta occupata dall'Inter. PAGELLE MILAN MAIGNAN 6 Per 45’ non tocca una palla se non per partecipare al gioco del Milan. Il Lecce ha poche iniziative. TOMORI 6 Qualche tentativo in fase offensiva anche per lui.

