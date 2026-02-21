Seconda volta in gara per il cantautore romano dopo la partecipazione nel 2021 con Santa Marinella

Fulminacci, nome d’arte di Filippo Uttinacci, torna a partecipare a Sanremo 2026 dopo aver gareggiato nel 2021 con “Santa Marinella”. La sua presenza è stata annunciata attraverso i canali ufficiali, motivata dal successo della canzone e dalla voglia di riproporsi sul palco. Il cantante, noto per il suo stile folk, porterà sul palco un brano intitolato “Stupida sfortuna”, che ha già suscitato entusiasmo tra i fan. La sua esibizione è prevista per la seconda serata.

G iovane cantautore erede della grande tradizione del Folk Studio, Fulminacci – pseudonimo di Fillippo Uttinacci – torna in gara a Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna. Considerato l'erede 2.0 di Venditti e De Gregori, il 28enne presenta sul palco dell'Ariston una dolcissima pop ballad piena di fantasia. Mentre nella serata dei duetti, il suo con Francesca Fagnani è tra i più attesi (canteranno nientedimeno che Parole parole, sì, proprio quella là). Sanremo 2026 sbarca al Quirinale: il presidente Mattarella riceve i Big X Leggi anche › Fulminacci, a Sanremo 2021 con "Santa Marinella": centro di una storia tra un pianeta e una stella Fulminacci a Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna.