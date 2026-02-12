Treni disagi e cancellazioni sulla linea Tirrenica dopo la frana di Santa Marinella

La linea Tirrenica tra Lazio e Toscana resta bloccata dopo la frana di Santa Marinella. I treni continuano a subire disagi e cancellazioni, lasciando i pendolari in attesa di risposte e soluzioni. La situazione si aggrava giorno dopo giorno, e le corse sono ancora molto ridotte rispetto al normale. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la linea, ma al momento i problemi persistono.

Linea Tirrenica al Collasso: Frana, Interrogazione e la Lunga Attesa dei Pendolari. La linea ferroviaria Tirrenica tra Lazio e Toscana è ancora fortemente compromessa a seguito del crollo di un ponte causato dal maltempo, avvenuto domenica 8 febbraio. Centinaia di pendolari hanno subito ritardi e disagi, mentre Alleanza Verdi Sinistra ha presentato un’interrogazione parlamentare per fare luce sulla gestione dell’emergenza e sulle responsabilità. L’Emergenza e il Crollo del Ponte. Un’intensa ondata di maltempo ha provocato il cedimento strutturale di un ponte sulla Vecchia Aurelia, in prossimità di Santa Marinella, interrompendo la circolazione ferroviaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Disagi e ritardi sui treni della linea Tirrenica dopo la frana di domenica scorsa a Santa Marinella.

