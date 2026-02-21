carlos alcaraz domina arthur fils e conquista il titolo a doha

La striscia continua. Carlos Alcaraz si conferma semplicemente troppo forte per Arthur Fils nella finale dell’ATP 500 di Doha. L’atto conclusivo si trasforma ben presto in un monologo dello spagnolo, numero uno del mondo, che travolge il transalpino, numero 40 del ranking, con un severissimo 6-2 6-1 maturato in appena 52 minuti di gioco. Una lezione di tennis a tutto campo quella impartita dall’asso murciano, contro un Fils apparso fragile, appesantito non solo dal punteggio ma anche da un periodo complicato, segnato da un serio infortunio alla schiena che aveva inevitabilmente minato certezze e fiducia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Arthur Fils, Finale Doha 21-02-2026Carlos Alcaraz e Arthur Fils si sfidano per il titolo a Doha, causando grande attesa tra gli appassionati.

Arthur Fils è tornato davvero, a Doha batte Mensik. Sarà finale con AlcarazArthur Fils si dimostra in forma, vincendo contro Jakub Mensik a Doha.

