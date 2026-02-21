Scuole superiori ultimo giorno di iscrizioni | esuberi per scienze umane e nell’ex ragioneria

Oggi si chiudono le iscrizioni alle scuole superiori, dopo una proroga di una settimana. Sono stati registrati cali di iscrizioni in alcuni indirizzi, come le scienze umane e l’ex ragioneria, che hanno portato a un numero di studenti inferiore alle aspettative. Le famiglie hanno potuto ancora scegliere le scuole fino a oggi, mentre le segreterie si preparano a gestire le nuove classi e i percorsi innovativi introdotti quest’anno in Lombardia. La decisione di estendere i termini ha favorito molti genitori nelle scelte finali.

Ultimo giorno di iscrizioni per i futuri “primini“ delle scuole elementari, medie e superiori, dopo la proroga arrivata last minute la scorsa settimana per agevolare le famiglie nella scelta della scuola, dare più tempo ai percorsi introdotti quest’anno (come il Made in Italy al Carlo Porta, gli indirizzi quadriennali e i 57 nuovi percorsi delle filiere tecniche e professionali introdotti in Lombardia) e per supportare il lavoro delle segreterie scolastiche. Si ha tempo fino alle 20. Città Metropolitana, insieme all’ufficio scolastico provinciale, ha già chiamato a raccolta i presidi dei licei scientifici, dei licei delle scienze umane - dove è soprattutto l’opzione economico-sociale a tirare ancora di più quest’anno - e i dirigenti degli istituti informatici e dei licei artistici (in questo caso è il liceo Boccioni, in particolare, a essere sold-out) per s mistare le domande in esubero, nonostante il calo demografico stia ridimensionando un problema che teneva banco gli anni passati con scientifici e licei delle scienze umane milanesi che non riuscivano a contenere tutte le domande, ma dovevano indirizzarle anche nelle scuole dell’hinterland.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Alto Adige, scuole dell’infanzia: oggi ultimo giorno per le iscrizioni, orario prolungato più flessibile dal 2026/27Oggi, 16 gennaio, è l’ultimo giorno utile per iscrivere i bambini alle scuole dell’infanzia della Provincia di Bolzano per l’anno scolastico 202627.

Scuole superiori, c'è l'ultima occasione per conoscere l’offerta prima delle iscrizioniÈ l’ultima occasione per studenti e famiglie di conoscere l’offerta dell’Istituto superiore Carducci di Bondeno.

