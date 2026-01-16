Alto Adige scuole dell’infanzia | oggi ultimo giorno per le iscrizioni orario prolungato più flessibile dal 2026 27

Oggi, 16 gennaio, è l’ultimo giorno utile per iscrivere i bambini alle scuole dell’infanzia della Provincia di Bolzano per l’anno scolastico 2026/27. A partire dal prossimo anno scolastico, sarà introdotto un orario prolungato più flessibile, offrendo maggiore adattabilità alle esigenze delle famiglie. Le iscrizioni rappresentano un passo importante per garantire un’educazione di qualità e un servizio scolastico più accessibile.

Oggi, martedì 16 gennaio, scade il termine per iscrivere i bambini e le bambine alle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno scolastico 202627. Possono essere iscritti i nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2026. La procedura è esclusivamente online tramite il portale provinciale “lole”, accessibile con SPID, CIE o Carta Servizi. Nello stesso modulo è possibile inoltrare la richiesta di accesso al tempo prolungato. Per informazioni o supporto, è disponibile il Centro di Ricerca e Documentazione (tel. 0471 400719). A partire dall’anno scolastico 202627, l’accesso al tempo prolungato diventa più flessibile. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Scuole dell’infanzia di Pisa: aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27 Leggi anche: Scuole comunali dell’infanzia, anno 2026/2027: il bando per le iscrizioni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. In Alto Adige la scuola dell’infanzia diventa obbligatoria almeno per l’ultimo anno prima delle elementari - Anche in Italia arriva l’obbligatorietà per la scuola dell’infanzia. ilfattoquotidiano.it Scuole aperte anche d’estate: il piano del presidente del Trentino Alto Adige Fugatti - Per ora si tratta solo di una proposta, ma l’iniziativa che riprenderebbe quella già attuata per le scuole ... fanpage.it La città capoluogo guida la classifica dell’Unione Nazionale Consumatori: da un anno all’altro, la famiglia media ha speso ben 730 euro in più. Il Trentino Alto Adige è invece la regione più cara d’Italia - facebook.com facebook Il Trentino-Alto Adige vuole annettere Cortina: «Difendiamo la cultura ladina». Il Veneto: «Non giochiamo col fuoco» x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.