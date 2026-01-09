Scuole superiori c' è l' ultima occasione per conoscere l’offerta prima delle iscrizioni

È l’ultima occasione per studenti e famiglie di conoscere l’offerta dell’Istituto superiore Carducci di Bondeno. La scuola, che comprende il liceo scientifico scienze applicate e l’istituto professionale commerciale-turistico, accoglie attualmente circa 260 studenti. Un’opportunità per approfondire i programmi e le modalità di iscrizione prima della scadenza delle iscrizioni alle superiori.

