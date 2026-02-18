Bagno a Ripoli FdI | Identificare le scuole per l’orientamento insegnato Pignotti | Vergogna come sotto il fascismo

A Bagno a Ripoli, il dibattito si scalda dopo che Fratelli d’Italia ha proposto di cambiare i nomi delle scuole per riflettere l’orientamento didattico. La richiesta mira a rendere più evidente la linea educativa adottata, coinvolgendo anche le insegnanti e i dirigenti scolastici. Pignotti del PD commenta duramente, paragonando la proposta a un ritorno al passato autoritario. La questione ha acceso le discussioni tra amministrazione e cittadini, che si chiedono se questa misura possa influenzare realmente l’ambiente scolastico. La decisione finale resta ancora da definire.

Bagno a Ripoli (Firenze), 18 febbraio 2026 – A Bagno a Ripoli (in provincia di Firenze), divampa la polemica politica dopo la mozione, presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, che chiede di modificare i nomi delle scuole comunali così da identificarne "l'orientamento insegnato e voluto dal corpo docente e dalla dirigente scolastica". A rendere pubblico l'atto protocollato il sindaco Francesco Pignotti che commenta: "I consiglieri di Fratelli d'Italia ci chiedono di schedare le nostre scuole. Proprio come al tempo del fascismo". Tra le descrizioni da aggiungere al nome ufficiale, si legge nella mozione, ci sono «politicamente schierata a sinistra», «favorevole alle teorie Lgbtq+ eo woke», oppure «antisionista», «antifascista» e «anticattolica».