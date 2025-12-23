Sotto l’albero Giorgia Meloni trova un sondaggio record per FdI Natale amaro per Schlein e Conte

Le ultime rilevazioni sulle intenzioni di voto, pubblicate in prossimità del Natale, mostrano un risultato record per Fratelli d’Italia, mentre Elly Schlein e Giuseppe Conte affrontano dati meno favorevoli. Questi sondaggi offrono uno sguardo sulla situazione politica attuale, evidenziando le tendenze e le dinamiche che potrebbero influenzare il quadro elettorale nei prossimi mesi. Un momento di riflessione sulle prospettive dei principali protagonisti della scena politica italiana.

Brutte notizie per Elly Schlein e Giuseppe Conte dalle rilevazioni di Natale delle intensioni di voto. Fratelli d’Italia cresce, il Pd e il M5S calano. Il divario aumenta tra i big nel sondaggio Swg per il Tg La7 di ieri, 22 dicembre 2025, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3%, invertendo la rotta rispetto al rilevamento di una settimana fa. Fratelli d’Italia, ampiamente primo partito, sale al 31,3% e allunga rispetto alla concorrenza. Il Pd della segretaria Elly Schlein cede lo 0,2% e si attesta al 22,1%. Frenata anche per il M5S di Giuseppe Conte, che perde lo 0,1% e scivola al 12,7%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sotto l’albero Giorgia Meloni trova un sondaggio record per FdI. Natale amaro per Schlein e Conte Leggi anche: Meloni, FdI e il governo in crescita, giù Pd, Schlein e Conte: l’ultimo sondaggio del Corriere Leggi anche: Sondaggio Swg, Elly Schlein accorcia le distanze su Giorgia Meloni. Si allontana Giuseppe Conte: i dati dell’ultima settimana La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Colletta dei parlamentari FdI per il regalo di Natale a Meloni | cosa troverà sotto l’albero. Giorgia Meloni, il super regalo di Natale da 9000 euro da parte di Fratelli d’Italia - Anche quest’anno i parlamentari di Fratelli d’Italia hanno organizzato una raccolta fondi per il consueto regalo natalizio destinato alla presid ... msn.com

