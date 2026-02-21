Scuole e lavoro il futuro dell' ex Filastrocca | l' ipotesi di uno spazio sperimentale per i giovani

Giovedì scorso, la presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli e la sindaca di Lugo Elena Zannoni hanno discusso di un nuovo progetto per l’ex Filastrocca, coinvolgendo anche altri amministratori locali. L’obiettivo è trasformare l’edificio in uno spazio “sperimentale” rivolto ai giovani, con attività di formazione e socializzazione. La proposta mira a riqualificare l’edificio per dare nuova vita al quartiere. La decisione finale spetta ora alle autorità competenti.

Sopralluogo al Liceo di Lugo con Provincia e Comune: spunta l'idea dell'anno "Hub" e di una nuova vita per i locali di viale degli Orsini Nella giornata di giovedì scorso, la presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli, la sindaca di Lugo Elena Zannoni insieme al sindaco referente per i servizi educativi e istruzione dell'Unione dei Comuni Federico Settembrini e all'assessora ai servizi educativi e formazione del Comune di Lugo Daniela Geminiani, hanno fatto visita alla sede del Liceo di Lugo, in cui era previsto un sopralluogo dei locali e degli spazi dell'istituto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Lavoro, fisco e servizi: le proposte dei Giovani democratici per il futuro dell'Abruzzo

Parma, Troilo riflette sul futuro: poco spazio e ipotesi di addio a gennaioIl futuro di Mariano Troilo al Parma resta incerto.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.