Lavoro fisco e servizi | le proposte dei Giovani democratici per il futuro dell' Abruzzo
Detassazione under 46, trasporti, sostegno alle imprese e biblioteche. Questi alcune delle proposte che i Giovani democratici hanno portato al tavolo dell’incontro che hanno promosso con le parti sociali, le associazioni datoriali e imprenditoriali, le organizzazioni giovanili e studentesche, il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Meloni carica le imprese: “In campo per difendere ricchezza e lavoro, aspettiamo proposte”. Giorgetti: “Ossigeno dal fisco”
Leggi anche: Giovani democratici: "Salasso natalizio per studenti e lavoratori, tornare in Abruzzo costa almeno 200 euro"
Nuovi arrivi in Agenzia: in ingresso 3.300 neoassunti; Società di comodo, il modello Iva 2026 prepara le semplificazioni; CCNL servizi di pulizia - Aziende artigiane: le novità dell'ipotesi di accordo; PD e Giovani Democratici Lecco: Un'altra idea di crescita contro i pacchi della destra.
Lavoro, fisco e servizi: le proposte dei Giovani democratici per il futuro dell'Abruzzo - Detassazione under 46, trasporti, salario minimo e investimenti in biblioteche tra le proposte emerse dal confronto con le parti sociali. ilpescara.it
Dal costo del lavoro alla riforma tributaria, le proposte degli Ordini per la crescita - Il «Professional Day», la giornata dell orgoglio professionale, si chiude con un bilancio imponente: oltre settecentomila partecipanti, 148 sedi organizzate sul territorio, 30 siti internet in ... ilgiornale.it
Lavoro, Pd: "Dai partiti di maggioranza proliferazione di proposte su fisco e salari, è propaganda" - "La proliferazione di proposte di legge dei partiti della maggioranza sul tema del fisco e dei salari è in gran parte propaganda, destinata a rimanere lettera morta. affaritaliani.it
E’ Natale. Il Caf Lavoro e Fisco vi ricorda che … ...Imu e dichiarazione dei redditi, se vi è passato di mente, perché luci, nenie, shopping, pettole e cartellate ve lo hanno fatto dimenticare, vanno pagate nelle modalità che sapete.E la settimana prossima tra aug - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.