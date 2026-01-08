Parma Troilo riflette sul futuro | poco spazio e ipotesi di addio a gennaio

Il futuro di Mariano Troilo al Parma resta incerto. Dopo aver disputato sette partite tra campionato e coppa Italia, il difensore argentino esprime insoddisfazione per il ruolo attuale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se continuerà con il club o si prospetta un addio già a gennaio.

Il futuro di Mariano Troilo al Parma è tutto da decifrare. Il difensore argentino ha collezionato fino a ora collezionato sette presenze tra campionato e coppa Italia e non è soddisfatto dell'impiego. Acquistato in estate per poco più di 7 milioni di euro dal Belgrano con l'intenzione di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Inter, anche de Vrij riflette sul futuro: timore Mondiale e ipotesi addio a gennaio

Leggi anche: Poco Parma: decisivi gli errori di Corvi e Troilo, vince l'Udinese

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Parma, Troilo saluta il Belgrano: “Non vedo l’ora di essere in Italia. È un passo enorme per la mia carriera” - Mariano Troilo saluta il Belgrano: le parole del difensore, che sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Parma. gianlucadimarzio.com

Parma, sta arrivando Troilo dal Belgrano: le cifre per il sorpasso sul Pisa - Mariano Troilo parla già da futuro giocatore del Parma: ormai non ci sono più dubbi sulla chiusura della trattativa fra i gialloblu e il Belgrano. tuttomercatoweb.com

Parma, per Mariano Troilo visite mediche. Le news di calciomercato. VIDEO - Il difensore centrale, ieri in tribuna per il match di Coppa Italia vinto contro il Pescara, arriva dal Belgrano. sport.sky.it

ll #Parma perde Delprato per un risentimento muscolare: entra Troilo, Corvi capitano x.com

Passione Inter. . SERIE A, PARMA INTER: REACTION IN DIRETTA [NO STREAMING] Commenta con noi Parma Inter, 19a giornata di Serie A 2025/2026: seguiamo le formazioni ufficiali, il pre-partita, la diretta di Parma-Inter e commentiamo insieme le news di - facebook.com facebook