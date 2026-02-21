aggredisce un uomo con coltello e acqua bollente a brusaporto 34enne rintracciato e arrestato in ospedale a seriate

Un uomo di 34 anni ha ferito un 39enne con un coltello e acqua bollente a Brusaporto, motivo ancora da chiarire. Dopo l’aggressione, si era nascosto e aveva cercato aiuto all’ospedale di Seriate. I carabinieri lo hanno individuato e arrestato nel reparto di emergenza, dove si era recato per curarsi. La polizia sta indagando sui motivi dell’attacco e sulla sua fuga. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Seriate (Bergamo), 21 febbraio 2026 – Aveva accoltellato un 39enne e poi si era dato alla fuga; ieri è stato rintracciato in un pronto soccorso e arrestato. E' accaduto ad un 34enne tunisino, a Seriate, nella Bergamasca. A individuare l'uomo, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell'ordine e già destinatario di un provvedimento di espulsione, sono stati i carabinieri della tenenza di Seriate, con il supporto della sezione radiomobile della compagnia di Bergamo e della polizia locale di Seriate. La lite e le coltellate. La vicenda è iniziata nel pomeriggio del 19 febbraio scorso, quando una pattuglia della stazione carabinieri di Calcinate è intervenuta nel comune di Brusaporto per una violenta lite tra due uomini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

