Campoli del Monte Taburno | Arco Noce Social Lab solidarietà e impegno sociale
Tempo di lettura: 4 minuti di Annalisa Papa A volte in mezzo al frastuono di eventi e notizie di cronaca, si fanno strada silenziosamente progetti di grande valore sociale come quello portato avanti da alcuni ragazzi di Campoli del Monte Taburno. Tra le strade del paese, infatti, sta crescendo un’iniziativa semplice ma significativa: regalare affetto, calore e compagnia a chi, per età o problemi di salute, non riesce più a uscire di casa. È un incontro tra generazioni, un gesto per riscoprire legami e ascoltare storie che il tempo rischia di far svanire. Quello che si è trasformato in un vero e proprio tour del sorriso, prende ispirazione dalla clown terapia, una pratica che dimostra come il buonumore e la leggerezza possano essere strumenti per il benessere sia morale che fisico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Capricciosa: la classica che non sbaglia mai. Sajonara Ristorante e Pizzeria SPA 4 196 - 82030 Campoli del Monte Taburno (BN) ?Per info e prenotazioni 3387842281 Aperto dal venerdì alla domenica Per raggiungerci clicca qui: https://maps.app.g - facebook.com Vai su Facebook
A Campoli del Monte Taburno focus su ruolo delle Pro Loco nelle piccole comunità - "Pro Loco Monte Taburno: 50 anni di presenza, risorsa e amore disinteressato per il territorio" Campoli del Monte Taburno. Segnala msn.com
A Campoli del Monte Taburno la Festa della Ciliegia - Ufficializzato il programma della Festa della Ciliegia in programma a Campoli del Monte Taburno, in provincia di Benevento, il 13- Secondo vivitelese.it
Due giorni di lutto a Campoli del Monte Taburno per la tragica scomparsa di Roberto Giuseppe Caporaso e Mario Orlacchio - Il Comune di Campoli del Monte Taburno ha proclamato il lutto cittadino in seguito alla tragica scomparsa dei concittadini Roberto Giuseppe Caporaso e Mario Orlacchio, deceduti lo scorso 23 luglio a ... Segnala ntr24.tv
Campoli del Monte Taburno – focus tematico sul ruolo delle Pro Loco nelle piccole comunità - Non solo gastronomia, sapori locali, prodotti genuini, musica e divertimento, ma all’interno della ‘30° Sagra del Fagiolo del Taburno’ in programma a Campoli del Monte Taburno il prossimo weekend – ... Segnala vivitelese.it
Campoli del Monte Taburno, ultima serata della Sagra del Fagiolo del Taburno - Dopo il boom della prima serata, oggi domenica 5 ottobre, continua la ‘30° Sagra del Fagiolo del Taburno’ in programma a Campoli del Monte Taburno. ntr24.tv scrive
Campoli Monte Taburno, il live dei «Trementisti» inaugura la festa della ciliegia - 30, quando prenderà il via il concerto dei Trementisti nell'ambito della «Festa della Ciliegia», organizzata dalla Pro Loco ... Riporta ilmattino.it