Campoli del Monte Taburno | Arco Noce Social Lab solidarietà e impegno sociale

Tempo di lettura: 4 minuti di Annalisa Papa A volte in mezzo al frastuono di eventi e notizie di cronaca, si fanno strada silenziosamente progetti di grande valore sociale come quello portato avanti da alcuni ragazzi di Campoli del Monte Taburno. Tra le strade del paese, infatti, sta crescendo un’iniziativa semplice ma significativa: regalare affetto, calore e compagnia a chi, per età o problemi di salute, non riesce più a uscire di casa. È un incontro tra generazioni, un gesto per riscoprire legami e ascoltare storie che il tempo rischia di far svanire. Quello che si è trasformato in un vero e proprio tour del sorriso, prende ispirazione dalla clown terapia, una pratica che dimostra come il buonumore e la leggerezza possano essere strumenti per il benessere sia morale che fisico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

