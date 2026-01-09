Campoli Appennino gli Stati Generali del Tartufo guardano al futuro | nasce la Carta di Campoli 2026

Campoli Appennino presenta la “Carta di Campoli 2026”, un passo verso il futuro dopo la 38ª Festa del Tartufo. L’iniziativa mira a consolidare l’identità locale e a definire strategie sostenibili per lo sviluppo del territorio, valorizzando la tradizione truffle e promuovendo una crescita consapevole e duratura. Un nuovo capitolo per la comunità, volto a preservare e rafforzare il patrimonio culturale e naturale di Campoli Appennino.

Campoli Appennino si prepara a guardare oltre la 38ª Festa del Tartufo e a trasformare un grande evento identitario in una visione strutturata per il futuro del territorio. Sabato 10 gennaio 2026, presso l'Aula Consiliare del Comune, si terrà il convegno "Stati Generali del Tartufo e della.

